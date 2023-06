Per contrastare la caccia illegale al rinoceronte nero (Diceros bicornis), in pericolo critico, è diffusa da tempo la pratica di rimuovere i corni, dato che è per impossessarsi di questa parte pregiata che i bracconieri uccidono gli animali. In effetti, la pratica ha ridotto la mortalità dei rinoceronti. Tuttavia, scrive Pnas, è emerso che dopo l’intervento gli esemplari riducono gli spostamenti e i contatti sociali. Non è ancora chiaro se questo abbia conseguenze sulla riproduzione della specie. Nella foto: Klerksdorp, Sudafrica