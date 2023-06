“Il giornalista guatemalteco José Rubén Zamora (nella foto) il 14 giugno è stato condannato a sei anni di carcere e al pagamento di una multa di 34mila euro per riciclaggio di denaro. È stato prosciolto dalle altre accuse di estorsione e traffico di influenze”, scrive il sito El Faro. Nel 1996 Zamora aveva fondato elPeriódico, il principale giornale indipendente del paese, che ha smesso di circolare a maggio di quest’anno. Per 27 anni era stato anche presidente della società editrice del quotidiano, noto per le sue inchieste contro gli abusi del potere pubblico. Come si legge nel País, “Zamora era diventato una voce scomoda in un paese che sta sprofondando nella corruzione e nell’impunità, governato da potenti gruppi economici pronti a saccheggiare le sue ricchezze”. ◆