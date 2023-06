Nel 2022 le emissioni di gas serra prodotte dall’industria energetica hanno continuato a crescere nonostante l’aumento della produzione di energia solare ed eolica. Lo sostiene uno studio realizzato dall’Energy institute, un’organizzazione professionale per ingegneri e altri professionisti del settore energetico. Secondo la ricerca, spiega il Guardian, l’anno scorso i combustibili fossili hanno contribuito all’82 per cento del consumo mondiale di energia, in linea con il 2021, provocando un aumento delle emissioni di gas serra pari allo 0,8 per cento. Nei prossimi mesi i consumi energetici dovrebbero aumentare ulteriormente, favorendo altre emissioni, dopo la fine delle restrizioni contro il covid-19 in Cina.