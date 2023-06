Epidemie L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha annunciato che il Belize è libero dalla malaria. Nel 1994 c’erano diecimila casi. ◆ Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha avvertito che malattie come dengue, chikungunya e zika potrebbero diffondersi in Europa a causa della crisi climatica. Le zanzare della specie Aedes albopictus sono già diffuse in molti paesi e quelle della specie Aedes aegypti si sono insediate a Cipro.

Foreste Nel 2022 nel mondo sono stati distrutti 4,1 milioni di ettari di foresta vergine tropicale (un’area grande come i Paesi Bassi), con un aumento del 10 per cento rispetto al 2021. La distruzione è avvenuta principalmente per fare posto ai terreni agricoli e agli allevamenti. La perdita maggiore, più di 1,7 milioni di ettari, è stata registrata in Brasile, con una quota del 43 per cento del totale. Seguono la Repubblica Democratica del Congo (13 per cento) e la Bolivia (9 per cento). Ghana, Bolivia e Angola sono i paesi con il maggiore aumento della deforestazione, mentre Indonesia, Costa Rica e Cina sono quelli in cui si è ridotta di più. I dati sono stati raccolti dalla piattaforma satellitare Global forest watch del World resources institute. Nella foto: un’area disboscata in Argentina