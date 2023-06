◆ La crisi climatica potrebbe cambiare la vita a milioni di persone che abitano nella regione dell’Hindu Kush-Himalaya, un’area montuosa che si estende per più di tremila chilometri dall’Afghanistan alla Birmania. I ghiacciai della regione alimentano grandi fiumi, tra cui Brahmaputra, Gange, Indo, Mekong, Yangtze e Huang He. Secondo un rapporto del Centro internazionale per lo sviluppo integrato della montagna (Icimod), il riscaldamento globale potrebbe causare la perdita dell’80 per cento del volume dei ghiacciai entro la fine del secolo. Tra il 2011 e il 2020 lo scioglimento dei ghiacciai dell’Hindu Kush-Himalaya ha registrato un’accelerazione del 65 per cento. Il rapporto – intitolato “Water, ice, society, and ecosystems in the Hindu Kush-Himalaya” – afferma che hanno cominciato a sciogliersi anche i ghiacciai del Karakorum, finora considerati stabili.