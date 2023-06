Il 26 giugno il governo di estrema destra israeliano ha approvato la costruzione di cinquemila nuove case negli insediamenti illegali della Cis­giordania occupata. Due giorni prima le forze israeliane avevano ucciso un palestinese che aveva aperto il fuoco a un posto di blocco a nord di Gerusalemme. Questo incidente porta a venti il bilancio delle vittime in una settimana (sedici palestinesi e quattro israeliani). ◆ Il produttore hollywoodiano Arnon Milchan ha testimoniato il 25 giugno nel processo contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di corruzione. Milchan ha confermato di aver fatto a Netanyahu e a sua moglie Sara regali per un valore di circa duecentomila dollari, riferisce il Times of Israel.