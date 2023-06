Alcuni ricercatori hanno scoperto che i delfini, come gli esseri umani, modificano il modo di comunicare quando si rivolgono ai piccoli. Analizzando la comunicazione in presenza e in assenza dei piccoli è emerso che le femmine adulte modificano la frequenza delle vocalizzazioni, probabilmente per facilitare l’apprendimento e rinsaldare il legame. Lo studio, scrive Pnas, si è svolto su una colonia di tursiopi (Tursiops truncatus, nella foto) nella baia di Sarasota, in Florida, negli Stati Uniti.