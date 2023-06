Il 27 giugno la Cnn ha pubblicato una registrazione risalente al 2021 in cui l’ex presidente Donald Trump ammette di avere con sé dei documenti riservati che avrebbe dovuto consegnare agli archivi nazionali dopo aver lasciato la Casa Bianca. “La registrazione mostra che la sua incriminazione per aver sottratto e gestito in modo improprio documenti riservati, annunciata due settimane fa, si basa su prove solide”, scrive il New York Times. Trump è accusato anche di aver cercato di ostacolare le indagini dell’Fbi.