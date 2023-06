Una ragazza in abiti tradizionali fa finta di volare con un ombrello sul salar de Uyuni, la più grande distesa di sale del mondo, nel sudovest della Bolivia. La foto è stata scattata per “Warmi empollerada” (donne vestite a festa), un progetto di promozione turistica e culturale della Bolivia che mette al centro le sue donne, spesso ritratte con la pollera (la voluminosa gonna a balze lunga fino alle caviglie), le treccine e il bombín (il cappello a bombetta). Questi abiti sono diventati simboli di resistenza e della lotta per i diritti delle donne.