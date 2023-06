L’uccisione di un ragazzo di diciassette anni che non si era fermato a un controllo della polizia stradale nel sobborgo parigino di Nanterre ha scatenato un’ondata di violente proteste in diverse località nella periferia della capitale, con più di trenta persone arrestate. Secondo la versione fornita dalla polizia il giovane aveva cercato di investire gli agenti con la sua auto, ma un video verificato dall’Afp sembra smentire questa ricostruzione, mostrando un poliziotto che spara a bruciapelo attraverso il finestrino mentre il guidatore cerca di allontanarsi. Nel 2022 in Francia tredici persone sono state uccise per non essersi fermate a un controllo.