L’esordio di Alice Sivo segue una tecnica vista altrove (a voler essere autoreferenziali, su questa rubrica l’abbiamo già individuata con Madama Matrioska, di Anja Boato). In un incastro divertente, il personaggio di un racconto diventa il protagonista del successivo, che siano esseri umani, animali o inanimati. Queste ultime due categorie sono i protagonisti dei capitoli che ho più apprezzato, il pesce di Bruno e la lampada di Gloria. Il primo commenta la vita sentimentale del suo proprietario, non avendo del resto nulla di meglio da fare visto che “il brutto di vivere in un acquario è che quando non ti senti a tuo agio in una situazione non te ne puoi andare”. La seconda illumina il piccolo tavolo su cui lavora Gloria, e “singhiozza con guizzi intermittenti e si spegne, quasi a volerle lanciare un segnale in codice, avvitata com’è a una lampada che comincia ad arrugginirsi”.