La Mondelez International, multinazionale statunitense del settore alimentare, è stata oggetto di un boicottaggio senza precedenti in Svezia e in Norvegia, dov’è famosa soprattutto per i biscotti Marabou. Tutto è cominciato dopo che l’agenzia ucraina per la prevenzione della corruzione ha inserito l’azienda nella sua lista di “sponsor internazionali della guerra”, scrive Le Monde. Kiev incolpa la Mondelez per aver mantenuto le sue attività in Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. Il gruppo ha ancora tre stabilimenti nel paese, dove impiega tremila persone. Secondo le autorità ucraine, nel 2022 la Mondelez ha pagato 61 milioni di dollari di tasse allo stato russo.