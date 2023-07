Nelle società di cacciatori-raccoglitori anche le donne cacciano. Da una revisione degli studi etnografici, scrive PlosOne, è emerso che le donne cacciano in quasi l’80 per cento delle comunità con stile di vita tradizionale. L’ipotesi di una divisione del lavoro tra uomini e donne con le seconde per lo più raccoglitrici non sembra quindi corretta. La scoperta spinge anche a riconsiderare le capacità dei gruppi umani di muoversi sul territorio.