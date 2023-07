Il Botswana e la De Beers hanno raggiunto il 1 luglio un nuovo accordo sulla ripartizione dei diamanti grezzi che l’azienda belga estrae nel paese, scrive il quotidiano Sunday Standard. Alla fine di un negoziato molto teso durato più di due anni, il presidente Mokgweetsi Masisi ha ottenuto che la quota delle gemme trattenute dall’azienda pubblica Okavango Diamond Company cresca nell’arco di dieci anni dal 30 al 50 per cento. Attualmente solo il 25 per cento dei diamanti resta in Botswana, che è il secondo produttore al mondo dopo la Russia.