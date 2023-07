Le dune lineari, riconoscibili dalle file tendenzialmente parallele che formano, sono generate da forti venti prevalenti. In questo caso sono distanziate in modo uniforme e orientate da nordovest a sudest. Quelle visibili nell’immagine hanno una lunghezza di circa 34 chilometri, ma in altre zone del Rub al Khali possono raggiungere i 75 chilometri.