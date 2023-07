Kenya Il 7 luglio tre persone sono state uccise nella dura repressione delle proteste organizzate dell’opposizione ( nella foto ). I manifestanti, scesi in piazza in varie città keniane, denunciavano l’aumento di alcune tasse, tra cui quella sui carburanti. Il governo del presidente William Ruto deve affrontare una grave crisi di bilancio e vuole aumentare la pressione fiscale per finanziare i suoi progetti.