I corvidi comprendono il concetto di probabilità. Lo dimostra il comportamento di due cornacchie (Corvus corone) addestrate a scegliere tra simboli colorati associati a una diversa probabilità di trovare il cibo. Sette volte su dieci beccavano sul simbolo con una probabilità più alta di ricompensa. Sembra quindi che questi uccelli siano in grado di elaborare informazioni probabilistiche per ottenere il massimo vantaggio. Inoltre, le cornacchie ricordavano il colore più vantaggioso a distanza di mesi. La cosiddetta inferenza statistica, spiega Current Biology, è una capacità di calcolo fondamentale per prendere decisioni in condizioni d’incertezza. Si pensava fosse esclusiva degli essere umani e dei primati, ma di recente è stata osservata anche negli uccelli. In passato si era scoperto che i corvidi comprendono il concetto di “zero”.