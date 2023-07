◆ Concordo con l’articolo di George Monbiot (Internazionale 1516) sulla narrazione edulcorata che spesso, anche tra gli ambientalisti, si fa delle possibili risposte alla crisi alimentare globale. Ma se non ci si concentra anche sugli aspetti problematici del modello industriale di produzione del cibo su scala mondiale, che ha ridotto ciò che ingoiamo a pura merce godereccia, soggetta alle stesse logiche speculative di qualsiasi prodotto di mercato, e non si cercano cambiamenti in direzione contraria a questa impostazione, non credo che si possa davvero uscire dal tunnel. Viene prospettata un’ulteriore industria dei “microbi”, come propone l’autore, parlando di allevamenti unicellulari “che ci permetterebbe di fare molto di più con molto meno”. Ribatterei che il cibo ha anche un valore simbolico ed emotivo che non possiamo trascurare, visto che il corpo degli esseri umani, ma a ben vedere anche di altri esseri viventi, non è un’automobile a cui fare il pieno; quindi l’aspetto “favolistico” non può non essere considerato. Inoltre, dal mio punto di vista, siamo interconnessi a ciò di cui ci nutriamo, che non è materia inorganica, quindi pensare di produrla in laboratorio come se fosse il risultato di una somma di cellule ben amalgamate rischia di peggiorare ulteriormente la crisi ambientale e sanitaria, accompagnandoci verso un futuro con scarsa umanità e molta artificialità tecnologica.

Claudia G.