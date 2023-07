Travis King, un soldato statunitense che dopo due mesi in un carcere sudcoreano stava per essere rimpatriato, è riuscito a scappare e ad attraversare il confine con la Corea del Nord, dov’è probabilmente detenuto. Il comando dell’Onu che supervisiona la zona demilitarizzata tra i due paesi sta lavorando per “risolvere l’incidente”, scrive NK News.