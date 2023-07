Biologia In alcune aree urbane del Belgio, dei Paesi Bassi e della Scozia sono stati trovati nidi di gazze e corvi contenenti spilli di metallo (nella foto). Facevano parte dei dissuasori montati sugli edifici per evitare la costruzione di nidi. A quanto pare gli uccelli, scrive New Scientist, sfilano gli spilli e li usano per costruire nidi che offrono un riparo maggiore alla nidiata, soprattutto quando i rametti sono scarsi.