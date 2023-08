È stata misurata con maggiore precisione una proprietà del muone, una particella elementare. Il risultato è in accordo con quello precedente, ottenuto nel 2021. L’esperimento Muon g-2 si è svolto negli Stati Uniti, presso il Fermilab (nella foto). I ricercatori hanno misurato il momento magnetico del muone, per poter confrontare il valore sperimentale con quello ottenuto per via teorica. Lo studio, inviato alla rivista Physical Review Letters, è utile per verificare la teoria di base della fisica, nota come modello standard, che descrive la materia e le forze dell’universo.