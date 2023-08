Secondo l’European Journal of Preventive Cardiology, bastano meno di quattromila passi al giorno per ridurre la mortalità e meno di 2.400 per ridurre quella legata alle malattie cardiovascolari. Se si aumentano i passi, il rischio di morte cala ulteriormente. Nello studio la mortalità si riduceva del 15 per cento ogni mille passi in più al giorno. Considerando le malattie cardiovascolari, la mortalità calava del 7 per cento ogni 500 passi in più. Lo studio conferma l’importanza di uno stile di vita non sedentario .