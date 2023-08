Da questa settimana il prezzo in edicola di Internazionale passa da 4 euro a 4,50. L’ultimo aumento risale al 2016, sette anni fa. Il prezzo degli abbonamenti, di carta e digitali, resta invece invariato.

È una decisione che non abbiamo preso a cuor leggero, perché siamo consapevoli che cinquanta centesimi in più a settimana non sono pochi. Abbiamo resistito finché è stato possibile, ma la crescita di tutti i costi ha reso la scelta non più rinviabile. Il prezzo della carta, in particolare, è quasi raddoppiato negli ultimi tre anni, prima con la pandemia e poi con la guerra in Ucraina.

Dell’aumento beneficeranno ovviamente in parte anche gli edicolanti, che attraversano una fase particolarmente difficile, con pesanti riduzioni dei ricavi che spingono in molti a chiudere.

Per Internazionale i cinquanta centesimi in più a copia serviranno a garantire la possibilità di continuare a fare un giornale di qualità, a sostenere l’innovazione e lo sviluppo di nuovi progetti e, più in generale, a tenere in ordine i conti, uno dei prerequisiti dell’indipendenza di ogni mezzo d’informazione.

Ringraziamo dunque le tante persone che ogni settimana scelgono di comprare Internazionale in edicola, e ci auguriamo che continueranno a farlo ancora a lungo. ◆