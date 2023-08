Diversi progetti per produrre energia eolica usando piattaforme in mezzo al mare sono entrati in crisi proprio mentre il mondo ha bisogno di aumentare il ricorso alle fonti d’energia rinnovabili e il caldo estivo fa crescere il consumo di elettricità. L’azienda spagnola Iberdrola ha deciso di rinunciare a un parco eolico che doveva costruire al largo delle coste statunitensi, scrive Bloomberg. La danese Ørsted ha perso la possibilità di aprire un impianto a Rhode island, mentre la svedese Vattenfall ha ritirato il progetto di un parco eolico al largo del Regno Unito. In tutti e tre i casi la crisi è stata scatenata dall’aumento eccessivo dei costi. Insieme, avrebbero fornito una potenza di 3,5 gigawatt, più dell’11 per cento di quella garantita attualmente dai parchi eolici off­shore in Europa e negli Stati Uniti. Ma il numero dei progetti in crisi potrebbe presto salire.