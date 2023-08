Si riconosce la catena montuosa delle Ande, che separa il Cile dalla Bolivia (la sua cima più alta è l’Aconcagua, 6.962 metri, che però non si vede nell’immagine). Alle Ande si deve la presenza di un’ombra pluviometrica, cioè una zona a scarse precipitazioni, sul versante occidentale cileno, in corrispondenza del deserto di Atacama. Si tratta di un fenomeno meteorologico che si manifesta sul versante delle montagne opposto ai venti prevalenti. Il deserto di Atacama è infatti uno dei luoghi più aridi della Terra: in alcune zone non sono mai state registrate piogge. La situazione è ben diversa sul versante orientale (in lontananza, nella parte superiore dell’immagine, si scorge la foresta amazzonica).