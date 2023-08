La mattina del 30 agosto un gruppo di militari ha preso il potere in Gabon annunciandolo alla tv pubblica. È il settimo colpo di stato in Africa dal 2019. Poco prima erano usciti i risultati delle elezioni del 26 agosto, che davano vincente il presidente uscente Ali Bongo. Gli ufficiali hanno detto di essere intervenuti contro un governo “irresponsabile e imprevedibile” per evitare che il paese sprofondi nel caos. Hanno ordinato la chiusura dei confini e ripristinato l’accesso a internet, bloccato da Bongo subito dopo il voto. Nella foto, manifestazioni a favore del golpe. ◆