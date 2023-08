La Nvidia non è l’unica azienda tecnologica che sta realizzando enormi profitti grazie alla diffusione dell’intelligenza artificiale. C’è un produttore di processori grafici che non si trova né nella Silicon valley né a Taiwan, ma nel New Jersey, scrive il Wall Street Journal. La CoreWeave fornisce l’accesso ai suoi processori e data center all’avanguardia a clienti alla ricerca di grandi capacità di calcolo per le loro applicazioni d’intelligenza artificiale. Tra i primi investitori a credere nel progetto lanciato da Michael Intrator, Brian Venturo and Brannin McBee c’è stata proprio la Nvidia, che vi ha investito più di quattrocento milioni di dollari e fornito garanzie che hanno permesso di trovare altri finanziamenti.