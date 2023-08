Cicloni L’uragano Idalia, con venti fino a 205 chilometri all’ora, ha raggiunto le coste della Florida, negli Stati Uniti. In precedenza aveva causato alcuni danni in Messico e a Cuba. ◆ Almeno due persone sono morte nel passaggio della tempesta tropicale Franklin sulla Repubblica Dominicana. Settecento case sono state danneggiate. ◆ Il tifone Saola ha costretto più di mille abitanti del nordest delle Filippine a lasciare le loro case.

Pinguini I pinguini imperatore (nella foto) di varie colonie antartiche hanno subìto perdite riproduttive catastrofiche alla fine del 2022 a causa dello scioglimento precoce del ghiaccio marino. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Communications: Earth & Environment, quattro delle cinque colonie monitorate nella regione del mare di Bellingshausen, nell’Antartide occidentale, potrebbero aver perso la totalità dei pulcini. Nel novembre scorso la maggior parte delle aree analizzate era completamente priva di ghiaccio, e i pulcini non possono sopravvivere in acqua se non hanno sviluppato il piumaggio dell’età adulta, evento che si verifica tra dicembre e gennaio. La perdita del ghiaccio marino potrebbe compromettere la sopravvivenza a lungo termine della specie.