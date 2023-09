◆ I Paesi Bassi hanno una lunga storia di sfruttamento del vento. Non sorprende, quindi, che ospitino il più grande parco eolico d’acqua dolce del mondo, il Windpark Fryslân. Quest’immagine, scattata dal satellite Landsat 8 della Nasa, mostra le 89 turbine eoliche del parco, posizionate a formare un esagono per ridurre al minimo l’ostruzione del paesaggio naturale. Il parco si trova nel lago di IJssel, uno dei bacini artificiali più grandi d’Europa. Nell’immagine si vede anche l’Afsluitdijk, una diga lunga 32 chilometri che protegge il lago dalle inondazioni. Il parco eolico, entrato in funzione nel 2021, ha una capacità di 1,5 terawattora all’anno, che corrisponde all’1,2 per cento del consumo d’elettricità del paese. I lavori di costruzione non sono stati facili. Uno dei problemi principali era la necessità di usare, per il trasporto dei materiali, navi che fossero abbastanza piccole da attraversare i varchi della diga e che potessero operare nelle acque poco profonde del lago. Inoltre, l’installazione delle turbine è stata spesso ostacolata dal vento.