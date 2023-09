◆ Una nave mercantile alimentata a metanolo “verde” ha concluso la sua prima traversata. La nave della Maersk era partita dalla Corea del Sud il 10 luglio e ha percorso nel complesso 21.500 chilometri, facendo tappa per rifornirsi a Singapore, Port Said e Rotterdam prima di arrivare in Danimarca. La nave è alimentata a biometanolo, un combustibile con emissioni di gas serra inferiori di circa il 65 per cento rispetto a quelle normali, ma può usare anche carburante tradizionale, spiega la Reuters. La Maersk ha ordinato altre 24 navi simili. Nel 2028 le navi a biometanolo potrebbero essere più di duecento. Secondo Tristan Smith dell’University college di Londra, tuttavia, non è possibile produrre abbastanza biometanolo per tutti.