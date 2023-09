Piogge Mentre si fatica a controllare gli incendi, in Grecia la tempesta Daniel ha investito il centro e l’ovest del paese. Le forti piogge hanno colpito anche le vicine Bulgaria e Turchia. Il bilancio complessivo è di almeno undici morti, di cui due a Istanbul, dove ci sono stati anche 31 feriti. In Bulgaria e in Grecia sarebbe caduta in 24 ore una quantità di pioggia pari a quella che di solito cade in diversi mesi. Altri decessi causati dalle precipitazioni sono stati registrati in Spagna e in Algeria.

Specie aliene Secondo un rapporto dell’Ipbes, la piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, sono più di 37mila le specie di piante e animali introdotte dalle attività umane in luoghi non originari, sia intenzionalmente sia accidentalmente. Più di 3.500 sono molto dannose nel nuovo ambiente. Nell’85 per cento dei casi le specie aliene hanno avuto un impatto negativo su quelle native. In generale, possono minacciare la biodiversità, ridurre la produzione alimentare e costituire un problema sanitario. Solo nel 2019 hanno causato danni per 423 miliardi di dollari. Il 34 per cento dei casi è stato segnalato nelle Americhe, il 31 in Europa e Asia centrale, il 25 nel resto dell’Asia e nella regione del Pacifico e il 7 per cento in Africa. Nella foto: il lago Victoria, in Ke­nya, invaso dai giacinti d’acqua, una specie invasiva originaria del Sudamerica.

Cicloni Almeno 21 persone sono morte nel Rio Grande do Sul, nel Brasile meridionale, dove piogge torrenziali hanno causato frane e alluvioni. Più di cinquantamila persone in una sessantina di città sono state colpite e circa 3.700 hanno dovuto lasciare le loro case. Quasi dieci milioni dei 203 milioni di abitanti del Brasile vivono in zone a rischio di alluvioni o frane. ◆ Il tifone Haikui ha attraversato Taiwan, facendo cadere centinaia di alberi e danneggiando le strade, prima di essere declassato a tempesta e dirigersi verso la Cina meridionale. Nella zona era da poco passato il tifone Saola, che si era abbattuto con particolare forza su Hong Kong.

Terremoti Un sisma di magnitudo 5,4 sulla scala Richter ha colpito l’isola indonesiana di Timor, costringendo molte persone a lasciare le proprie case, ma non ha provocato vittime. Altri terremoti sono stati registrati in Tanzania, in Papua Nuova Guinea e alle isole Figi.

Elettricità Dopo un’estate particolarmente piovosa, a Oslo e a Bergen, le due principali città della Norvegia, l’elettricità è stata gratuita per una giornata. Nel paese più del 90 per cento dell’elettricità proviene dall’energia idroelettrica e il prezzo per chilowattora è correlato al livello delle precipitazioni: più piove o nevica, più i bacini idrici sono pieni, meno costa l’elettricità.

