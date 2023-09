Un sistema basato sull’intelligenza artificiale, Swift, è riuscito a battere dei giocatori umani in una gara di droni, scrive Nature. Nelle gare di droni si deve completare un percorso tridimensionale il più velocemente possibile. Il pilota guida grazie alle immagini raccolte da una videocamera sul drone, che è anche dotato di sensori di velocità e accelerazione. Tuttavia, i piloti umani si sono dimostrati più adattabili in condizioni ambientali differenti da quelle previste, come una luce diversa.