L’idea dell’aglio come cura di ogni male affonda le sue radici nella saggezza medica popolare, che in effetti possiede un certo grado d’intuitività seducente e in genere nasce da credenze culturali e da tradizioni antiche. Questo sapere prevede rimedi erboristici, consigli alimentari e il ricorso a precisi comportamenti. Spesso si tramanda per via orale da una generazione all’altra e può essere uno dei motivi per cui i miti sulle cause e le cure delle malattie persistono malgrado i progressi della scienza medica.

L’incrollabile convinzione che fare il bagno dopo mangiato è pericoloso, per esempio, non ha basi scientifiche: anche se sembra avere una sua logica, la tesi che mangiare prima di nuotare causi l’annegamento è stata smentita dalla ricerca. La saggezza popolare è complessa perché da un lato può rientrare nella categoria della disinformazione, ma dall’altro non è un tipo di disinformazione classica (come le notizie false o la pubblicità fuorviante). E chi la approva non è necessariamente antiscientifico. Quelli che per esempio credono all’utilità di “affamare la febbre” possono essere favorevoli ai vaccini. Allo stesso modo non è insolito che chi segue le raccomandazioni sanitarie ufficiali ricorra anche ai rimedi della nonna per proteggersi di più dal coronavirus.