Genetica Raccogliere dna dalla superficie delle foglie di una pianta potrebbe aiutare a stabilire quali animali sono presenti in una zona. La tecnica è stata usata in una zona di vegetazione tropicale terrestre del Kibale national park in Uganda. È stato individuato il dna di 52 vertebrati selvatici, tra i quali 26 uccelli e 24 mammiferi. È stato isolato anche il dna di un pesce, probabilmente predato da un uccello, scrive Current Biology.