Rinoceronti Nei prossimi mesi duemila esemplari di rinoceronte bianco meridionale (Ceratotherium simum simum, nella foto) saranno rilasciati in natura. Gli animali, selvatici e semiselvatici, erano stati allevati in un parco privato sudafricano per vendere i loro corni e finanziare programmi di protezione della natura. Ma dato che nel frattempo la vendita dei corni non è stata legalizzata sul mercato internazionale, l’intero allevamento è stato messo in vendita. A quel punto un’associazione per la tutela dell’ambiente ha rilevato gli animali allo scopo di rilasciarli in natura. I duemila esemplari, che rappresentano il 15 per cento della popolazione totale della specie, saranno distribuiti in gruppi in varie riserve africane, scrive New Scientist.