◆ Gli stati africani chiedono l’introduzione di una tassa a livello globale per finanziare i progetti verdi nel continente. La proposta è emersa nel corso del primo vertice africano sul clima, che si è svolto a Nairobi, in Kenya, all’inizio di settembre. Il documento finale rappresenta la posizione dei paesi del continente in vista della conferenza delle Nazioni Unite sul clima Cop28, che comincerà alla fine di novembre negli Emirati Arabi Uniti. Alla riunione in Kenya, scrive il New York Times, erano però assenti alcuni grandi paesi, tra cui Egitto, Etiopia, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo e Sudafrica, e altri con problemi interni, come Gabon, Niger e Sudan. La tassa sarebbe legata all’uso di carburanti inquinanti, sia nel trasporto terrestre sia in quello aereo e marittimo. Secondo il Washington Post, gli stati africani, responsabili in minima parte delle emissioni globali di gas serra, sono contrariati perché il fondo da cento miliardi di euro all’anno per la transizione energetica nei paesi in via di sviluppo, promesso anni fa, non è stato creato.