Gud di se stesso dice che ama il blues, vorrebbe vedere i gorilla in Ruanda e ha un blog che però non aggiorna dal 2017. Ama i fumetti e li diffonde grazie al suo lavoro di autore e illustratore (una parte della sua vita l’ha dedicata all’Arf, il festival di fumetto di Roma). Gud, con il suo tratto e le sue storie piene d’ironia, riesce a far entrare grandi e piccoli dentro racconti che sembrano inverosimili ma sono più reali del reale. Come in questo libro. Protagonisti sono tre cuccioli di dinosauro, tre amiconi, che amano l’avventura e si ficcano in un sacco di guai: Brontolosauro, Coccolosauro e Fifosauro. Vivono in una terra abbastanza inospitale e pericolosa. Il più grosso pericolo si chiama T-Rex, il cui unico desiderio è pappare i nostri amici in un sol boccone. Ma loro, che hanno capito l’antifona, scappano. Di essere la colazione, il pranzo e la cena del T-Rex non hanno nessuna voglia. Fuggendo scoprono cose incredibili e assurde. Un tesoro di pirati quando di homo sapiens in giro non se ne vedevano, caverne misteriose e un uovo gigante, che all’inizio fa paura e che sarà invece la loro salvezza. ◆