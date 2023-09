Cresce la preoccupazione verso l’intelligenza artificiale generativa. È il risultato di un sondaggio del Pew research center: intervistando undicimila statunitensi ha rilevato che il 52 per cento è più preoccupato che entusiasta per la diffusione dell’intelligenza artificiale. Un balzo in avanti rispetto agli ultimi due anni, quando i timorosi erano il 38 per cento e l’entusiasmo per la novità era predominante. Sulle applicazioni della tecnologia c’è meno pessimismo: il 49 per cento è convinto che l’intelligenza artificiale possa essere utile a chi cerca prodotti o servizi online. Resta comunque un buon 35 per cento che non è ancora riuscito a capire che effetti avrà sul settore. ◆