Tra il 1990 e il 2019 i casi di cancro nei soggetti non anziani sono aumentati del 79,1 per cento nel mondo, mentre i decessi sono aumentati del 26,7 per cento. Lo studio, pubblicato su Bmj Oncology, è basato sui dati relativi a ventinove tipi di cancro. L’aumento dei casi, che riguarda in particolare le persone tra i quaranta e i quarantanove anni, potrebbe essere legato all’alimentazione e al consumo di alcol e tabacco.