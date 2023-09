Nel 2022 Stefano De Luigi ha attraversato l’Italia, percorrendo quasi ventimila chilometri per realizzare il progetto Il bel paese. Tutto è nato dai ricordi della sua infanzia, quando con il padre visitava palazzo Braschi a Roma per vedere i dipinti dei vedutisti del settecento e dell’ottocento. Quelle opere offrivano una visione celebrativa del paesaggio e del patrimonio artistico italiano ispirata al grand tour, il viaggio che facevano intellettuali e artisti tra seicento e ottocento. Ma quale sarebbe l’immagine dell’Italia se qualcuno facesse il grand tour oggi? De Luigi è partito da questa domanda per analizzare le rappresentazioni del passato e offrirne una nuova, diversa: “Volevo consegnare un’immagine dell’Italia, latente e speculare a quella comune e classica”, ha detto. Tra le sue ricerche non ha potuto evitare di confrontarsi con l’esperienza fondamentale di Viaggio in Italia, il progetto che nel 1984 ha coinvolto venti fotografi, guidati da Luigi Ghirri, in un’esplorazione del paesaggio che per la prima volta si allontanava dalla pura ricerca formale e da un’idea stereotipata ed esotica del paese.