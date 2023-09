Nel 2023 l’economia dell’Unione europea crescerà solo dello 0,8 per cento e nel 2024 dell’1,4 per cento. Lo sostiene la Commissione europea, che nelle previsioni precedenti, pubblicate a maggio, parlava di una crescita dell’1 per cento quest’anno e dell’1,7 per cento l’anno prossimo. Per quanto riguarda l’inflazione, sottolinea il Financial Times, Bruxelles prevede che nel 2023 cali al 6,5 per cento (invece del 6,7 per cento annunciato a maggio) e nel 2024 resti al 3,2 per cento. La correzione dei dati, spiega il quotidiano britannico, è dovuta all’indebolimento dell’economia europea, frenata dal calo della produzione manifatturiera, dal rallentamento delle esportazioni verso la Cina, dal ritiro di molte misure di sostegno pubblico decise durante la pandemia e dalla stagnazione dei consumi, messi in difficoltà dall’aumento dei prezzi e dal rialzo degli interessi sui prestiti. Sono state riviste al ribasso (-0,3 per cento) anche le previsioni sul pil dell’Italia, che nel 2023 crescerà dello 0,9 per cento e nel 2024 dello 0,8 per cento. ◆