Dall’esosfera, osservo. La luce

riflette sul pezzo di specchio

che ho in mano come un codice

Morse. Piccoli colpi di luce

\ ogni colpo una minuscola stella

che si spegne. Da qui, la Terra

è un corpo calpestato da eventi,

rugoso nei suoi strati interni,

tempestato di torri e tumori.

Io, astronauta

senza identificazione se non

l’umana / emetto

il mio segnale

/ stampato con aria rarefatta

nelle onde invisibili della voce.