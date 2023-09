In occasione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite decine di migliaia di persone hanno manifestato a New York per chiedere misure più efficaci contro il cambiamento climatico. I dimostranti hanno fatto appello in particolare al presidente statunitense Joe Biden perché smetta di approvare nuovi progetti di estrazione di gas e petrolio. Negli stessi giorni gli attivisti per il clima hanno sfilato in diverse altre città del mondo, da Berlino a Manila, dando vita alle proteste più grandi dall’inizio della pandemia di covid-19.