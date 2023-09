Le persone a cui è stato diagnosticato un cancro tendono ad avere nel sangue livelli di inquinanti chimici più alti. Per esempio, le donne affette da melanoma hanno in media una concentrazione più alta di pfde, un composto chimico del gruppo dei pfas. Lo studio suggerisce un legame tra l’esposizione ad alcuni composti chimici e il rischio di cancro, scrive il Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology.