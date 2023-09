Il primo gruppo di alcolisti anonimi si formò nel 1935 in Ohio. Da allora, il loro metodo dei dodici passi è stato usato per ogni genere di dipendenza, dagli stupefacenti al gioco d’azzardo. Dal 2017 ci sono gruppi per gestire la dipendenza da Internet, chiamati internet and technology addicts anonymous (Itaa): “Le fatiche spaziano dallo shopping online allo scrolling compulsivo dei social media alla dipendenza dai videogiochi”, scrive il Guardian, che ha partecipato a una seduta online. Spesso l’obiettivo non è l’astinenza, ma la gestibilità: “Non si tratta di eliminare la tecnologia”, spiega un partecipante. “Si tratta d’imparare cosa è sano e cosa non lo è per ognuno di noi”.