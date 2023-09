“Negli scenari della crisi climatica molto dipende da come si gestisce la situazione. Più sono efficienti le istituzioni e i leader, più i paesi potranno pianificare il futuro, mantenere le infrastrutture e reagire alle crisi”, scrive Sipho Kings su The Continent. “La Libia è al 126° posto su 185 paesi nell’indice Nd-Gain, che misura la capacità di adattamento degli stati. Il 15 settembre l’agenzia per il clima delle Nazioni Unite ha pubblicato un rapporto per fare il punto sulle azioni intraprese dai governi per ridurre le emissioni. Il rapporto avverte: ‘C’è una piccola finestra di opportunità per garantire a tutti un futuro vivibile’. Per avere un 50 per cento di probabilità di successo, i gas serra dovranno raggiungere il picco nel 2025 e poi calare drasticamente, fino all’84 per cento entro il 2050. Questo significa che ogni paese dovrà rispettare gli impegni per il clima. Ma non tutti lo stanno facendo. Se il pianeta continuerà a scaldarsi, il clima sarà ancora più distruttivo. E Derna diventerà una nota a margine in una lunga lista di comunità che pagheranno un alto prezzo”. ◆