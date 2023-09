Il rap, nato a New York negli anni settanta, arrivò in Giappone agli inizi degli anni ottanta e alcuni pionieri come Ito Seiko, Chikada Haruo ed ECD cominciarono a rappare in giapponese. Primo grande evento hip-hop organizzato nel paese, il Sampin camp raccolse i migliori artisti di quegli anni. Non è esagerato dire che l’entusiasmo che circonda Pop Yours è altrettanto grande. Lo testimoniano i trentamila biglietti venduti in un mese per i due giorni del festival e l’eterogeneità del pubblico: si vedevano sia dei giovani vestiti in stile streetwear, o casual, sia degli spettatori in abiti eleganti.