Ad agosto il presidente siriano Bashar al Assad ha deciso di raddoppiare lo stipendio ai dipendenti statali nelle zone controllate dal regime. Ma subito dopo, scrive il settimanale indipendente siriano Ennab Baladi, ha rincarato del 300 per cento il prezzo del carburante. L’aumento in busta paga, che i dipendenti statali aspettavano da anni, è stato “completamente inutile”. Per questo c’è stata una grande ondata di rabbia tra i residenti delle aree controllate da Damasco. Nel sud del paese, mai toccato direttamente della guerra, sono esplose molte manifestazioni di protesta per la situazione economica. Con un tasso d’inflazione al 238 per cento, la Siria è seconda solo allo Zimbabwe e al Venezuela.