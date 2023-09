La Securing Energy for Europe (Sefe), un’azienda controllata in passato dal colosso energetico russo Gazprom e nazionalizzata nel 2022 dal governo tedesco, ha ordinato un carico di gas naturale liquefatto (gnl) prodotto in Siberia dalla Yamal . Il carburante, scrive Bloomberg, dovrebbe arrivare a ottobre. La sua destinazione finale è l’India.