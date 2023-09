Un gruppo di nativi aspetta davanti a un grande schermo che la corte suprema brasiliana si pronunci sulla proposta di legge del marco temporal. Il 21 settembre il massimo tribunale del paese ha dichiarato incostituzionale il progetto sostenuto dal settore agroalimentare, in base al quale rischiavano di essere espulse le popolazioni indigene che non potevano dimostrare di vivere sulle loro terre già prima del 5 ottobre 1988, quando fu promulgata la costituzione. È una vittoria per i diritti di tutti i nativi.